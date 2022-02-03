الاقتصاد

التسويات الودية تسترد أكثر من 38 مليون ريال بالقصيم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التسويات الودية تسترد أكثر من 38 مليون ريال بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021 م أكثر من 38 مليون ريال ، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد - بين العاملين وأصحاب الأعمال .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا