شكرا لقرائتكم خبر عن التسويات الودية تسترد أكثر من 38 مليون ريال بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021 م أكثر من 38 مليون ريال ، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد - بين العاملين وأصحاب الأعمال .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.