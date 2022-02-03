شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع التزام أوبك+ بخطط إنتاجها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط عمليات بيع لجني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض مع تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.74 دولار للبرميل في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس الأربعاء. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا، أو 0.9 في المئة إلى 87.42 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع ستة سنتات في اليوم السابق. ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المئة منذ بداية العام.