شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند صفر% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس أن مجلسه قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.

وأعلن البنك تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.

كان المركزي الأوروبي أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت قبل أسبوعين بأنه حتى الآن لم يلح في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار والأجور والتي يمكنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل مستمر.