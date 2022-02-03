شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكتشف موارد غاز طبيعي في منطقة بحرية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشفت الإمارات العربية المتحدة موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي تقدر بنحو 1.5-2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري .

ويُمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وتم التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.

وتُشير البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم إلى أن المناطق المطروحة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.