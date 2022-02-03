شكرا لقرائتكم خبر عن 51.3 مليار ريال إيرادات سابك في الربع الرابع 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت (سابك) مبيعات بلغت 51.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2021، تمثل زيادة نسبتها 56.4٪ مقارنة بالربع الماثل للعام 2020 والذي بلغت ايراداته 32.8 مليار ريال.

ووفقا لنتائج أعمالها الذي أعلنته، اليوم، عن الربع الرابع لـ 2021، بلغ صافي الدخل من العمليات للربع الرابع 4.9 مليار ريال سعودي بانخفاض قدره 12.5 % عن الربع السابق الذي بلغ صافي الدخل فيه 5.6 مليار ريال .

مبينا ً أن توزيع الأرباح للمساهمين خلال النصف الثاني من 2021 ارتفعت بنسبة 29 % مقارنة في النصف الأول 2021 .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان الأداء المالي الجيد للشركة خلال الربع الرابع من عام 2021م وذلك مدعوما ً بالمرونة التشغيلية وأيضاً ما عكسه تحسن أداء أسعار النفط وذلك بعد زيادة الأسعار 7 % مقارنة بربع الثالث وزيادة أكثر من 53 % مقارنة بـ 2020 ، وتحسن ظروف السوق وايضاً التركيز على الانضباط الرأس مالي ، مؤكداً التزام الشركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 م .