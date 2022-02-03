شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: نؤكد التزامنا باستكمال مسيرة خدمة الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة التاسعة عشرة - الذي عُقد يوم أمس، في مقر الغرفة الرئيس، عن انتخاب بدر بن سليمان الرزيزاء رئيسا وكل من حمد بن محمد البوعلي نائبا أول للرئيس وحمد بن محمد العمار الخالدي نائبا ثانيا.

وتعقيبا على الحدث أكد الرزيزاء، أنه ومجلس الإدارة الجديد عازمون على استكمال مسيرة المشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة، وأن تستمر غرفة الشرقية على عهدها باعتبارها النموذج الذي يُحتذى به في رعاية قطاع الأعمال وتقديم خدمات رائدة ومتميزة ومبتكرة تُلبي تطلعات رجال وسيدات أعمال المنطقة، ما يُحقق بدوره مشاركة واسعة لقطاع الأعمال في بنية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الغرفة ماضية في تدعيم تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030م ودعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل في الداخل ومع الخارج، والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية محُفزة للأعمال، وتمكين المنشآت الاقتصادية على أنواعها في مختلف محافظات المنطقة، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية منذ تدشينها لأكثر من سبعين عامًا وهي تخطو خطوات ملموسة في تدعيم فرص نمو الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية ومحاور إستراتيجية قوامها الريادة والتميز في رعاية مصالح قطاع الأعمال.

وجدد الرزيزاء التزامه ومجلس الإدارة الجديد بالعمل على استمرار تقدم الغرفة وتميزها على كافة الأصعدة، والعمل مع أفراد جهازها التنفيذي لاستكمال مسيرة السابقين في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد يحمل تطلعات وأهدافا عدة نحو تمكين مفاهيم التعاون والشراكة للتأثير الاستراتيجي في القرار الاقتصادي وتعزيز العمل التنافسي في بيئة الأعمال بالمنطقة الشرقية والاستمرار في استكشاف المكانة الاقتصادية والمجتمعية للمنطقة، وكذلك الاستمرار في تطوير وسائل التميز المؤسسي سواء للغرفة أو لقطاع الأعمال في المنطقة.