شكرا لقرائتكم خبر عن أنسا ميد: الطائف تنتظر تطورات سياحية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تنمية قطاع السياحة السعودي باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة».

توقعت شبكة «أنسا ميد» العالمية أن تشهد منطقة الطائف تطورات سياحية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعهد صندوق السياحة السعودي باستثمار 80 مليونا في المنطقة، مع تشييد وجهة سياحية بمساحة 100 ألف متر مربع تضم العديد من المرافق.

وقالت الشبكة العالمية في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «تعاون صندوق التنمية السياحية السعودي مع شركة الأمين العقارية، التابعة لمجموعة النهلة في المملكة، لإطلاق مشروع سياحي بقيمة 80 مليون دولار في مدينة الطائف، وهو مشروع قد يحدث نقلة نوعية في المنطقة».

ويشمل المشروع الذي يحمل اسم «واجهة الطائف»، أفكارا عديدة لتطوير منطقة الخالدية، والتي تشمل مرافق تضم أكثر من 150 غرفة وعروضا مميزة للإيجار، ووسائل الترفيه الحديثة.

وقالت «أنسا ميد»: «المشروع في واحد من أفضل المواقع في المنطقة، وقد يرفع معدلات إقبال الزائرين على الطائف خلال فترة وجيزة».

ونقل الموقع عن قصي الفخري، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي للتطوير، قوله: «تعكس هذه الوجهة المميزة متعددة الاستخدامات في الطائف التزامنا بتطوير وجهات سياحية غير مستغلة تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة».

وأضاف الفخري: «تتميز الطائف بمناخها المثالي وقطاع الزراعة القوية، وهي في موقع متميز من حيث التطور، ونتطلع إلى تزويد السائحين المحليين والدوليين بأفضل العروض في فئتها لتعزيز العروض السياحية في المنطقة».

ومن المرتقب تنمية قطاع السياحة السعودي باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، كما توفر المشاريع الجديدة في هذا القطاع 3500 غرفة جديدة و21 ألف وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة.