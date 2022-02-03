شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال نيوز واير: 6.85% نموا متوقعا في سوق تأجير معدات البناء في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «زيادة الاستثمارات في مشاريع الإسكان من قبل الحكومة والتقدم التكنولوجي المستمر يعززان نمو سوق تأجير معدات البناء».

أبرز موقع «جلوبال نيوز واير» العالمي التوقعات الإيجابية التي تنتظر سوق تأجير معدات البناء في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث بلغ حجم السوق تأجير 1.42 مليار دولار تقريباً في 2020 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 6.85٪ ليصل إلى 2.16 مليار دولار أمريكي بحلول 2026.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «تؤدي زيادة الاستثمارات في مشاريع الإسكان من قبل السلطات الحكومية، وزيادة الجهود لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، والتقدم التكنولوجي المستمر إلى نمو سوق تأجير معدات البناء في المملكة خلال الفترة المتوقعة».

أيضاً، تساهم زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية، وأنشطة البناء لتعزيز اقتصاد البلاد، مع خلق مصدر دخل بديل للدولة على تسارع وتيرة أنشطة البناء، كل هذا إلى جانب التكلفة الأولية المرتفعة المطلوبة لشراء معدات البناء، والتي تجعل المقاولين وشركات البناء يفضلون خدمات الإيجار لتلبية مطالبهم.

وأردف «جلوبال نيوز واير»: «يؤدي استئجار معدات البناء إلى التخلص من تكاليف الصيانة والحاجة إلى الاستثمار في التحديث التكنولوجي لمعدات البناء، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الطلب في سوق تأجير معدات البناء». وأشار إلى أن المنافسة الشديدة بين الشركات تجعل اللاعبين في السوق يستخدمون أحدث المعدات للبقاء في الطليعة.

على الجانب الآخر، يساعد اعتماد تقنيات المعلومات والأتمتة من قبل شركات تصنيع معدات البناء في جعل المنتجات أكثر كفاءة وتقدماً، ويتحول لاعبو السوق إلى المنصات عبر الإنترنت لتوسيع قاعدة عملائهم وجعل خدماتهم في متناول جمهور أكبر. ومن المتوقع أن يعزز النمو الرقمي من سوق تأجير معدات البناء في المملكة خلال فترة التوقعات.

مع ذلك، فإن التقلبات في أسعار المواد الخام قد تعوق نمو السوق في فترة التنبؤ.

ومن بين الآلات المختلفة، يتوقع أن يشهد قطاع المناولات التلسكوبية أسرع نمو سنوي مركب في فترة التنبؤ. وقال الموقع: «هناك طلب كبير على المناولات التلسكوبية بين شركات البناء حيث يمكنها التحرك على الطرق الوعرة، وإظهار قدرة تحميل عالية ومرونة لتحمل الأحمال الثقيلة بسهولة».