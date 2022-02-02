شكرا لقرائتكم خبر «الموارد» تدشن تطبيق الجوال للأفراد وتوقع 5 اتفاقيات رقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مؤتمر LEAP، تطبيق الوزارة للأفراد، الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، والمواءمة مع سياسات وتشريعات هيئة الحكومة الرقمية، وجمع الخدمات في تطبيق موحد، وتمكين المستفيدين من صنع أثر في مجتمعاتهم، كما وقعت الوزارة خمس اتفاقيات في المجال الرقمي.

وقال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر «تسعى الوزارة إلى أتمتة خدماتها ورقمنتها، لتسهيل وصول الجميع إلى ما يحتاجون إليه من خدمات دون الحاجة إلى تكبد عناء مراجعة الوزارة أو فروعها، وذلك لمواكبة متطلبات العصر، وقد حققت الوزارة منجزات متوالية في هذا الجانب بما يتواكب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية».

ووقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مشاركتها في المؤتمر خمس اتفاقيات مع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE وشركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة PwC وشركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة وشركة يونيفونك.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة وهو تعظيم الاستفادة من عقود الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم خدمات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية والتقنية في مجال التحول الرقمي والتعاون فيما يخص التقييمات الأمنية للمنصات التي تشرف عليها الوزارة، وبناء استراتيجيات الأمن السيبراني وتعزيز حوكمته، وتطوير أعمال إدارة التهديدات السيبرانية Threat Intelligence بمراكز عمليات أمن المعلومات بالوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير ورفع كفاءة برامج التوعية الأمنية بالوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى إعداد البرامج المشتركة لهذه الجهات، وتطوير وتحديث استراتيجية البيانات للوزارة والجهات التابعة لها بشكل منتظم لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمواءمة مع المتطلبات الوطنية، وتشغيل أعمال مكتب إدارة وحوكمة البيانات في الوزارة والجهات التابعة لها من خلال كوادر بشرية مؤهلة، وتعريف وتنفيذ حالات استخدام البيانات وتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، ودراسة حالات تحقيق العائد من البيانات التي تنتجها الوزارة، ورفع كفاءة برامج التوعية بالبيانات، ومناقشة المبادرات المحتملة المتعلقة بالتحول الرقمي للوزارة وتطوير خدمات العناية بعملاء الوزارة.

5 اتفاقيات مع :

