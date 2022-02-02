موبايلي تفوز بالنسخة الأولى لجائزة أفضل تجربة للمستخدمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس فوز شركة موبايلي بالنسخة الأولى لجائزة «أفضل تجربة للمستخدمين» في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة 2021، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي التقني LEAP22.

وأكد محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي أن فوز الشركة جاء عقب تميزها في المعايير المحددة للجائزة، وفقا للممارسات المتبعة عالميا في هذا المجال، لافتا إلى أن الجائزة تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المستخدمين.

وأوضح أن «هيئة الاتصالات» تتولى تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة، حيث تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير الخدمات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستخدمين في القطاع، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يذكر أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، إضافة إلى قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.