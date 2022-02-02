أرامكو تطلق صندوق رأس المال الاستثماري «Prosperity7»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أرامكو السعودية صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأسمال يبلغ مليار دولار، حيث أنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، ودشن رسميا في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض.

وصمم الصندوق ليكون عالميا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تحدث تأثيرا إيجابيا على أوسع نطاق.

وأوضح كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن أرامكو السعودية تتمتع بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكن الشركة أن تكون شريكا مثاليا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسع والتأثير».

ويدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول الأمثل لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلولا قابلة للتوسع والتغيير، وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، ومنها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.

يذكر أن المقر الرئيس للصندوق يقع في الظهران، مع فروع في؛ بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنجهاي. وقد سمي بـ (Prosperity7) تيمنا بأول بئر نفط اكتشفت في المملكة، والتي تحمل اسم (بئر الخير) وهي البئر رقم 7، وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.