شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4.2 مليارات ريال.. «LEAP» يعلن تدشين برنامج المحتوى الرقمي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إطلاق 36 مبادرة تمويلية وتنظيمية ومبادرات التدريب والتأهيل

- تخصيص 2.7 مليار ريال لصندوق تطوير الألعاب الإلكترونية وصندوق للأفلام

أعلن، مؤتمر "LEAP" اليوم التدشين الفعلي لبرنامج المحتوى الرقمي "SAUDI IGNITE PROGRAM" بميزانية تقدر بـ 4.2 مليارات ريال،إذْ يهدف البرنامج إلى تنظيم وتفعيل أسواق المحتوى الرقمي في المملكة، من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في السوق عبر اللوائح والتنظيمات، وإجراء حوكمة متكاملة تحفز على التوسع وتشجع الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب مختلف الاستثمارات.

وأطلق البرنامج "36" مبادرة، تنوعت ما بين مبادرات تمويلية هدفها تمويل وإنشاء صناديق استثمارية لتنمية المحتوى المحلي لتعزيز النمو في قطاع الفيديو، الصوت، الألعاب، والإعلانات الرقمية، ومبادرات تنظيمية بغية إجراء تعديلات في التشريعات والتنظيمات وتسهيل أنظمة العمل، وحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية لتعزيز نمو المحتوى الرقمي، إضافةً إلى مبادرات التدريب والتأهيل،وستوفر المبادرات المعنية بهذا الجانب فرصًا تدريبيةً متخصصةً في المحتوى الرقمي، كما ستقدم المنح التعليمية، وتعمل على تحفيز التميز الإبداعي والأكاديمي.

وسيُخصص المجلس ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 2.7 مليار ريال لصندوق تطوير الألعاب الإلكترونية وصندوق للأفلام، ويتوقع أن تسهم المبادرات مجتمعة التي تشمل عدة مسارات هي الألعاب، والفيديو، والإعلانات الرقمية، والصوت، في رفع حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030م، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة،وتمكين ريادة الأعمال، واستحداث العديد من الوظائف في قطاعات المحتوى الرقمي بحلول 2030م.

يُشار إلى أن «SAUDI IGNITE » الذي تمت الموافقة على إنشائه بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء في سبتمبر من العام 2021م، وترأسه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وسيعمل من خلال هذه الشراكة على إبراز فرص الاستثمار في المملكة، وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.