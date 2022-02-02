ماذا يشمل الاستثمار اونلاين؟

أصبح الكثير من الناس يدركون اليوم أهمية الاستثمار وهذا في ظل معدلات التضخم المتزايدة وكون النقود في حد ذاتها أصبحت تنقص من قيمتها مع مرور الوقت. كما أن الكثير من العمال في الطبقة المتوسطة لا يكفيهم دخلهم لضمان مستقبل لعائلتهم او حتى لتلبية مختلف الاحتياجات المتزايدة باستمرار وغلاء الأسعار لمختلف المنتجات والخدمات.

الكثيرون يعتبرون ان الاستثمار هو حكر على فئة معينة من المجتمع أو أن الاستثمار يتطلب قدرا كبيرا من المال لكن مع وجود الانترنت أصبح الأمر ممكن وبعدة أشكال. فالأنترنت فتحت الكثير من الفرص من اجل كسب المزيد من المال والسعي للحرية المالية وهذا سواء عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر أو العمل اونلاين.

هناك أيضا العديد من المجالات التي تظهر وباستمرار في هذا السياق ولعل من أحدثها ما يتعلق بالعملات الرقمية ورموز غير القابلة للاستبدال وكل ما يتعلق بالعالم الافتراضي وما إلى ذلك. في مختلف هذه المجالات وغيرها على الشخص الذي يريد الاستثمار ان يكون حذر وألا يتهور.

ما هي الأمور والجوانب المهمة في الاستثمار المالي؟

الاستثمار المالي وبمفهوم بسيط هو استعمال المال من أجل الحصول على المزيد منه وتكثيره وقد يكون ذلك على المدى القريب أو البعيد. ولعل من أهم الاستثمارات التي تحدث حول العالم هي الاستثمار في الشركات من خلال الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

الاستثمار في الأوراق المالية:

فهناك أمثلة كثيرة على أناس استثمار في شراء أسهم لشركات ولما ارتفع رأس مال وقيمة الشركة ارتفعت أسهمها وهكذا ربح المستثمرون فيها. يمكن على الانترنت القيام بذلك أيضا من خلال منصات ومواقع خاصة لكن الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها.

على الشخص أن يثقف نفسه جيدا في أي مجال استثمار يريد أن يدخل فيها. فهناك الكثير من المحترفين والمتمكنين في هذا المجال وهناك المبتدئين والأمر لا يتعلق فقد بمقدار المال الذي يتم استثماره ولكن أيضا بالتوقيت والتنويع والقرارات المختلفة المتعلقة بالبيع والشراء. فهناك التداول وهناك الاستثمار الطويل المدي وغيرها من المعطيات التي على الشخص معرفتها.

استثمارات أخرى اونلاين:

يمكن كذلك اعتبار شراء المنتجات اونلاين سواء الرقمية مثل المواقع والتطبيقات وحتى الخدمات أو المنتجات الحقيقية وإعادة بيعها بسعر أكبر ان يعتبر نوعا من الاستثمار. وهذا المجال أيضا فيه الكثير من المعطيات التي على الشخص ان يلم بها وان يعرف دائما مقدار المخاطرة الذي يمكنه تحمله.

فالشخص لا يريد ان يغامر في المجهول كأنه يلعب لعبة في موقع كازينو اونلاين فقد يكلفه ذلك غاليا. ومع هذا فهو بحاجة إلى التجربة واكتساب الخبرة فكل ما عليه هو ان يقوم بخيرات مدروسة من مختلف النواحي ويمكنه تجربة عدة أمور تعود عليه بالمنفعة.

كيف يستغل الشخص الفرص التي يجدها في مجال الاستثمار؟

كما هو مذكور أعلاه فإن التوقيت من بين اهم الجوانب في الاستثمار سواء على الأنترنت او حتى في الواقع لذلك على الشخص ان يتحين الفرص دائما وان يبقى على اطلاع فدائما ما هناك متغيرات كثيرة وخاصة في كل ما يتعلق بالأنترنت والتكنولوجيا.

يمكن للشخص ان يستثمر في نفسه من خلال تثقيف نفسه وتعلم المزيد من المهارات والمعارف التي من شانها ان تعود عليه بالمنفعة وتمكنه من العثور على الفرص المناسبة والتعامل مع المنافسة الموجودة في مختلف المجالات.

قد لا يكون لكل الأشخاص نفس الفرص والحظوظ في مختلف مجالات الاستثمار ولهذا على الشخص ان يدرك ذلك مسبقا ولا يقلد الآخرين عن جهل منه.



