صيدليات النهدي تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة النهدي الطبية اختارت الفرع السعودي لبنك إتش. إس. بي. سي هولدنجز البريطاني، وذراع الخدمات الاستثمارية في البنك الأهلي السعودي، لإدارة عملية الطرح التي ستشمل حوالي 30% من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية السعودية.
وبحسب المصادر، تستهدف الشركة وصول قيمتها السوقية خلال عملية الطرح إلى 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
وقالت المصادر إن تفاصيل الخطة النهائية لم يتم إقرارها بعد، وما زالت المناقشات دائرة بشأنها.
وقد حصلت الشركة التي تمتلك شركة الاستثمار السعودية سدكو القابضة نصف أسهمها، على موافقة السلطات المعنية على الطرح العام الأولي في ديسمبر الماضي.
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