صيدليات النهدي تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة النهدي الطبية التي تمتلك أكبر سلسلة صيدليات في المملكة، طرح حصة 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية، بهدف جمع حوالي 1.3 مليار دولار (4.87 مليارات ريال) خلال الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيكون أكبر طرح عام أولي في المملكة منذ طرح شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عام 2019.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة النهدي الطبية اختارت الفرع السعودي لبنك إتش. إس. بي. سي هولدنجز البريطاني، وذراع الخدمات الاستثمارية في البنك الأهلي السعودي، لإدارة عملية الطرح التي ستشمل حوالي 30% من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية السعودية.

وبحسب المصادر، تستهدف الشركة وصول قيمتها السوقية خلال عملية الطرح إلى 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).

وقالت المصادر إن تفاصيل الخطة النهائية لم يتم إقرارها بعد، وما زالت المناقشات دائرة بشأنها.

وقد حصلت الشركة التي تمتلك شركة الاستثمار السعودية سدكو القابضة نصف أسهمها، على موافقة السلطات المعنية على الطرح العام الأولي في ديسمبر الماضي.