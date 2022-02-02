سابك تتوسع في سوق المنتجات المتخصصة بتملك ساينتفيك ديزاين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «سابك» أمس اتفاقية شراء حصة شركة كلارينت البالغة 50% في شركة ساينتفيك ديزاين، وهي مشروع مشترك مناصفة بين الشركتين.

وأوضحت في بيان لها أن من المتوقع أن تمنح الصفقة – التي تنتظر الموافقات التنظيمية بحلول منتصف 2022 – «سابك» الملكية الكاملة لشركة ساينتفيك ديزاين الرائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستهدف توسيع حصة سابك في سوق المنتجات المتخصصة، وذلك بعد أن أعادت الشركة العام الماضي تنظيم أعمالها في مجال المنتجات المتخصصة بجعلها كيانا مستقلا، لهدف إتاحة المجال أمام مختلف فرص النمو التي لا تتأثر بالعوامل المؤثرة على مواد اللقيم.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان بأن الحفازات تعد الأساس الذي تقوم عليه أعمال الشركة، ولذا فإن الصفقة تعزز أعمال المنتجات المتخصصة التي تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة ولا تتأثر بالدورات الاقتصادية، وبهذا فإن سابك تمضي قدما نحو تحقيق هدفها طويل الأجل لتصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال المنتجات المتخصصة.

وأضاف أن المنتجات المتخصصة تعد سوقا عالمية متنامية، وتستهلك منطقة الشرق الأوسط وحدها ما قيمته نحو1.5 مليار دولار من الحفازات سنويا، ما يهيئ مجالا للإسهام في تلبية الطلب المتزايد للحفازات، وتعزيز موثوقية الإمدادات، ورفع مستوى الابتكار في هذا القطاع.

وكانت شركة ساينتفيك ديزاين التي يقع مقرها الرئيس وموقعها التصنيعي الأساسي في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، قد عملت بصفتها مشروعا مشتركا مع سابك على مدى 20 عاما بعد استحواذ سابك على نسبة 50% من أسهمها عام 2003.

وتحتل الشركة مكانة رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات التي يستخدمها أكثر من مائة مصنع في أكثر من ثلاثين دولة. كما يعمل في الشركة أكثر من 170 شخصا حول العالم.

وتعد ساينتفيك ديزاين شركة رائدة ذات سمعة كبيرة، وتمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز وتكمل أعمال المنتجات المتخصصة عالية الأداء لدى سابك.

وقد نجحت ساينتفيك ديزاين على مدار 20 عاما كانت فيها مشروعا مشتركا تابعا لشركة سابك، في تعزيز مكانتها في طليعة الشركات المتميزة في أداء الابتكار والاستدامة في صناعة الكيماويات. وتركز سابك حاليا على أهمية التنسيق المشترك للاستفادة من نقاط القوة وتحقيق إمكانات النمو الجديدة.

وقدم وحدة المنتجات المتخصصة في سابك حاليا منتجات متميزة ونوعية، تشمل راتنجات ومركبات البلاستيكيات الحرارية الهندسية المتخصصة، والمواد المركبة، والمواد الحرارية، والمواد المضافة، وحلول التصنيع بالطباعة الثلاثية، فضلا عن الحفازات والتقنيات الصناعية.