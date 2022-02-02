النقل تبحث مع أرامكو تسهيل الإجراءات لتنفيذ المشاريع وإنجازها

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وفي إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات، زار وفد من وزارة النقل والخدمات اللوجستية برئاسة وكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، مقر شركة أرامكو السعودية، والتقى مع مدير عام الشؤون الحكومية بالشركة، وفريق العمل التابع لأرامكو.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجانبين، وبحث الحلول التي تسهم في تسهيل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها الاستراتيجية، والعمل على نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظومة والقطاع الخاص، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
أبرز ما ناقشه الاجتماع:
- تسهيل الإجراءات لتنفيذ المشاريع القائمة وطرق إنجازها
- تذليل الصعوبات والعقبات لتحقيق الأهداف والمشتركة بين الطرفين
- التحديات التي تواجه الجانبين والحلول التي تسهم في تسهيل العقبات
- تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
- زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى
- نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين منظومة النقل والقطاع الخاص
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