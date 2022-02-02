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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 مترشحين في انتخابات غرفة القريات أعلنت عن فوزهم اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة (1443_1447هـ)، بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات عبر نظام التصويت الالكتروني. وأقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 4 مترشحين في الانتخابات هم: عبدالله بن سليم رحيل العنزي 427 صوتا، عواد بن محمد عليان الشراري 320 صوتا، عبدالله بن حمدان سليمان الشراري 308 أصوات، عوض بن عيد العنزي 257 صوتا.

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