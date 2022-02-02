إطلاق خدمات السجل الصحي الموحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة «نفيس»، بين شركة لين لخدمات الأعمال، ويمثلها المهندس مهند الرشيد، وشركة صحتي الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي، متمثلة في المهندس فيصل العكشان.

وتأتي الاتفاقية ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد «نفيس» المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، حيث جاء توقيع الاتفاقية في معرض «LEAP»، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم.

وأكد وزير الصحة المضي قدما نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية، مشيرا إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة، عطفا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.

وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني، مبينا أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية تسهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع وتساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.

من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أهمية التعاون المثمر والبناء مع «صحتي» و»مجلس الضمان الصحي» وشركة «لين لخدمات الأعمال» في بناء المنصة الصحية الموحدة «نفيس» التي ستوفر ملفا صحيا الكترونيا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، موضحا أن الحدث يمثل انطلاقة مهمة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد، وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

وأوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي المشرف العام على مشروع «نفيس» المهندس عبدالله الشرقي أن المرحلة الأولى للسجل الصحي الموحد مقرر بأن تكتمل خلال 24 شهرا، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من 12 مليون عملية، واستهداف أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول، منوها بأن المنصة تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحدة لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية، بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقا.