السواحة يبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي مع البحرين وفنلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مع نظرائه في البحرين وفنلندا التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال اجتماع السواحة مع وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين المهندس كمال أحمد، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق الاستثمار. وأكد الاجتماع الذي جاء خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تحتضنه الرياض، دعم ريادة الأعمال الرقمية ودفع عجلة التنمية المستدامة والتقنية الخضراء. كما بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في فنلندا فيلي سكيناري، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار التقني، ودعم ريادة الأعمال الرقمية. وجرى خلال الاجتماع استعراض توجهات الوزارة الاستراتيجية الساعية إلى تمكين المملكة رقميا، وتنمية القدرات والمواهب الرقمية، وأكد الجانبان تعزيز التعاون بين المملكة وفنلندا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.



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