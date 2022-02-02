شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزانة الأمريكية» تطرح سندات بقيمة 110 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 37 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 23 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء المقبل، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.