الحكومة تمنع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية اعتبارا من 2023

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية في مصر بداية من عام 2023، مشيرا إلى أن إجمالى الصادرات المصرية بلغت 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفى له اليوم، أن هذا الرقم خطوة في إطار تحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، والتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد لتحقيق هذا الهدف المنشود والمهم للغاية.

وأضاف أن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة في 2021 رغم جائحة فيروس كورونا، كاشفا عن الحكومة بصدد تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، من أجل حوكمة جودة المنتجات التي تدخل مصر.

وأوضح أن هناك عددا غير قليل من السلع ليست بالجودة المطلوبة تدخل مصر، مضيفا أنه من المهم ضمان جودة المنتج الذى يدخل البلاد لضمان حق المواطن، قائلا إن الحكومة تستهدف تطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.

وأضاف مدبولي، أن العالم كله يتحرك في هذا الاتجاه مثل الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن أنه بداية من 2023 فإن السلع التي لن تتوافق مع المعايير البيئية سيتم منع دخولها أو فرض رسوم كبيرة عليها، مؤكدا أن مصر ليست متأخرة عن هذه الدول، ونرى أن هذا هو الوقت المناسب لنتواكب مع دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم.