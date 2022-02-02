شكرا لقرائتكم خبر عن 1701 بالشرقية.. «التجارة» تسجل أكبر نمو في سجلات الترفيه والفنون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة تسجيل السجلات التجارية المصدرة لقطاع الترفيه والفنون في المملكة أكبر نسبة نمو لها خلال ست سنوات (2021/2015) بنسبة 906% حيث أصدرت الوزارة 2,847 سجلاً تجارياً للقطاع خلال العام 2021، في حين سجل العام 2015 إصدار 283 سجل تجاري.

وبذلك يبلغ إجمالي السجلات المصدرة لقطاع الترفيه والفنون والتسلية 11,424 سجل تجاري موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق إصداراً لسجلات الترفيه والفنون بإجمالي 4,127 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة 3,216 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية بـ 1,701 سجل تجاري، ومنطقة عسير بـ 501 سجل تجاري.

جاءت بعد ذلك كلاً من منطقة المدينة المنورة بـ 441 سجل تجاري، ومنطقة القصيم بـ 335 سجل تجاري، تلتها منطقة جازان بـ 284 سجل تجاري، ومنطقة تبوك بـ 215 سجل تجاري، ومنطقة حائل بـ 212 سجل تجاري، ومنطقة الجوف بـ 131 سجل تجاري، ومنطقة نجران بـ 104 سجل تجاري، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ 93 سجل تجاري، ومنطقة الباحة بـ 64 سجل تجاري.

وتأتي هذه الزيادة في قطاع الترفيه والفنون تحقيقاً لأهداف برامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحسين جودة الحياة الذي اعتنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وخلق الفرص الوظيفية وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف المملكة استقطاب استثمارات بنحو 69 مليار دولار وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في قطاع الترفيه بحلول 2030.