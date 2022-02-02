شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يعتمد حزمة آليات لدعم توطين وظائف القطاع اللوجستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقود اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية اللوجستية مساعي حثيثة لدعم مسيرة توطين وظائف القطاع اللوجستي، وذلك عبر حزمة من الآليات والأفكار والبرامج المعززة للاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية.

وفي هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية اللوجستية اجتماعاً مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين في القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطط اتحاد الغرف السعودية للتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، لمواءمة القرارات التي يتم اتخاذها وتتعلق بالتوطين مع القطاع الخاص لمساعدة المنشآت على النمو والتوسع ووضع الحلول المناسبة في أسرع وقت لما يواجه سوق العمل من تحديات.

واستعرض الاجتماع استراتيجية سوق العمل ومبادرات الوزارة التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء، كما قدمت اللجنة عرضاً عن أهدافها وأهمية القطاع اللوجستي ومدى مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، كما ناقش الاجتماع عددًا من المحاور منها دور المحوري اللجنة والقطاع اللوجستي وأهدافه، وبرنامج نطاقات المطور وتأثيره على القطاع اللوجستي، مع وضع آلية للعمل المشترك بين الوزارة واللجنة للحصول على المعلومات المتعلقة بتوطين الوظائف.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لصياغة تصور كامل لتحديات القطاع اللوجستي وسبل تذليلها ووضع مستهدفات التوطين للقطاع.