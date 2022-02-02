شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات لدعم صادرات البتروكيماويات عبر ميناء الجبيل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة عمل تجمع الشركات الصناعية الكبرى في الجبيل والخطوط الملاحية، عقدتها إدارة ميناء الجبيل التجاري وشركة التصنيع الوطنية، لدعم المبادرات الطموحة التي من شأنها تعزيز السبل التي تقدم التسهيلات اللازمة لاستثمار الموقع الإستراتيجي للميناء، وزيادة حصة الميناء من الحاويات الصادرة للشركات الصناعية في الجبيل، لتوفير الوقت والتكلفة على المصدرين، إضافة إلى إبراز المسؤولية المجتمعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وازدحام الطرق الناتجة عن نقل الحاويات عبر الشاحنات لمنافذ بحرية أخرى.

وناقش المشاركون في ورشة العمل سبل تعزيز العمل المشترك، ومبادرات تسهيل وتصدير البتروكيماويات عبر ميناء الجبيل التجاري، فيما أبدى جميع المشاركين دعمهم لجميع المبادرات لاستثمار الموقع الإستراتيجي للميناء وقربه من مراكز الإنتاج للمصدرين.

واتفق المشاركون في الورشة على عقد سلسلة اجتماعات ثنائية دورية تجمع الشركات الصناعية والخطوط الملاحية لتقييم مستوى التعاون المشترك بين جميع الأطراف.

ويتميز ميناء الجبيل التجاري بتجهيزاته المتطورة، القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ الساعية نحو الارتقاء بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة من خلال مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.