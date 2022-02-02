شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة تعاود افتتاح فرع 31 بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت أسواق المزرعة مؤخرًا بإعادة افتتاح فرع 31 في حي حارة الحوطة بالجبيل، بحضور مدير إدارة الخدمات والأملاك فالح بن فهاد الهاجري، وعدد من منسوبي الشركة السعودية للتسويق.

الجدير ذكره، أن أسواق المزرعة حققت نجاحات ملموسة فاقت التوقعات خلال السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست عام 1992 في مقرها الرئيسي بمدينة الدمام، ومن ثم واصلت تدشين سلسلة من الفروع الراقية بلغت 92 فرعًا، غطّت احتياجات جميع مناطق المملكة العربية السعودية بشكل مؤثر وفعّال، ولاقت استحسان كافة عملائها وإقبالهم المتزايد.

حيث تميّزت أسواق المزرعة بالمنتجات الغذائية الطازجة التي تشمل الفواكه والخضراوات والمخبوزات المترافقة مع أقسام اللحوم والأسماك وقسم الأجبان والأزهار المتواجدة داخل المتجر، وتضم كل لوازم الأسرة من المواد الغذائية والعناية بالبشرة والأواني المنزلية والمخبز، كما أنها حريصة على تقديم متعة التسوق لعملائها وبتشكيلات متنوعة لدى جميع فروعها بالمملكة.

وبدوره أبدى فالح بن فهاد عن سعادته واعتزازه بنجاح إعادة افتتاح فرع الجبيل، مشيرًا إلى أن من أهم أهداف أسواق المزرعة هو إضافة فروع جديدة تأتي تماشيًا مع رؤية 2030 التي تحمل الجدّ والعمل والإبداع المتميز بكافة فروع المملكة.

كما جدّد التعهد والتزامه بمواصلة التطوير لتحسين مستويات الخدمات، وسعيه المستمر لتجاوز التوقعات بتحرّي الدقّة في فهم احتياجات العملاء.