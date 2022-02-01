شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون موبيل» تسجل أكبر أرباح في 7 سنوات بدعم من صعود أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وكانت الشركة قد قلصت الإنفاق بعد انهيار الطلب على الوقود قبل عامين. ومنذ ذلك الحين تجاوزت الأرباح مستويات ما قبل الجائحة بدعم من زيادة في أسعار النفط، مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت أيضا لأعلى مستوى في سبع سنوات.

وأعلنت إكسون أمس الاثنين عن تغييرات في أنشطتها لتسريع خفض قدره ستة مليارات دولار في نفقات التشغيل بدأ تنفيذه العام الماضي.

وبحلول الساعة 1940 بتوقيت جرينتش، صعدت أسهم الشركة أكثر من ستة بالمئة إلى 80.73 دولار، قرب أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وقالت إكسون إنها الآن تخطط لزيادة الإنتاج في برميان، أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بنسبة 25 بالمئة هذا العام، بالإضافة إلى زيادة مماثلة العام الماضي رفعت الإنتاج إلى 460 ألف برميل يوميا.