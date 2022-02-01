شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: فرض ضربية على تعاملات العملات المشفرة وإطلاق عملة رقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت الهند خطوة جديدة من تبني العملات الرقمية المشفرة بعد سنوات من التردد، حيث تستهدف البلاد مسايرة الاتجاه العالمي نحو الأصول الرقمية.

وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية الهندية أثناء عرض مشروع ميزانية العام المالي الجديد إن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) سيطرح عملة رقمية خلال العام المالي الذي يبدأ أول نيسان/أبريل المقبل.

وأضافت أن البلاد تعتزم أيضا فرض ضريبة على أرباح التعاملات على الأصول الرقمية بنسبة 30%، وهو ما يزيل الغموض حول الموقف القانوني لمثل هذه التعاملات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهند انضمت إلى عدد من الدول ومنها الصين في التحرك نحو طرح إصدار رقمي من عملتها الوطنية، في إطار السعي للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لجعل المعاملات المالية أكثر فاعلية.

في الوقت نفسه فإن فرض ضريبة على أرباح تعاملات الأصول الرقمية يمكن أن يقلص استخدام هذه العملات في البلاد خاصة بعد تحذيرات البنك المركزي من احتمالات استغلالها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتذبذب أسعار هذه العملات.