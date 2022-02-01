شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف قرض في قطاع الثروة السمكية بقيمة 2.34 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز دعم صندوق التنمية الزراعية لقطاع الثروة السمكية 11 ألف قرض، وبقيمة بلغت نحو 2.34 مليار ريال، تنوعت بين مشاريع أسماك وبيض الكافيار والأسماك والروبيان وتربية الروبيان وقوارب الصيد وملحقاتها وتربية الأسماك بنظام المسيجات.

وأوضح المهندس الزراعي مشبب القحطاني من إدارة تطوير الأعمال بالصندوق، خلال ورشة عمل بعنوان «دور الصندوق في دعم الاستزراع السمكي»، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض، أن الصندوق يسهم في تمويل مشاريع الاستزراع المائي بتقنياته الحديثة بهدف تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، إذ يمول العديد من الأنشطة ومنها مفرخات الأسماك، واستزراع الروبيان، والأقفاص العائمة، ونظام الأكوابونيك، وكذلك تربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه).

وأضاف أن هذا التمويل يهدف إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، ورفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية ويستفيد من التمويل كل من المشاريع المتخصصة (الشركات)، المشاريع المتخصصة (الأفراد)، المشاريع المتخصصة (الجمعيات التعاونية).

وتطرقت الورشة إلى التعريف بالصندوق ورؤيته وأهدافه وحجم التمويل المقدم، حيث بلغت القروض المعتمدة التي أسهم صندوق التنمية الزراعية في تمويلها أكثر من 55 مليار ريال بعدد تجاوز 467 ألف قرض، إضافة إلى حجم التمويل المقدم والخدمات الائتمانية والأنشطة الممولة من قبله خاصة فيما يتعلق بالاستزراع السمكي.

ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية إلى تعزيز الشراكات الدولية ومناقشة تحديات الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية، بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية.