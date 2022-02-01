شكرا لقرائتكم خبر وزراء ومحافظون يناقشون فرص الاستثمار في منتدى مستقبل العقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك في منتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في فندق فورسيزون بالرياض، أربعة وزراء، وعدد من محافظي الهيئات الحكومية، وهيئات تطوير المدن، بجانب مشاركة شخصيات نافذة في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع العقاري من داخل وخارج المملكة.

ويتحدث في جلسات المنتدى ممثلون عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية العقارية، هيئة تقييم، هيئة المقاولين السعوديين، مجموعة روشن، الهيئة العامة للنقل، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للعقار، وحدة التحول الرقمي، بجانب خبراء ومتحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.

واختيرت محاور المنتدى الـعشر بعناية للوقوف على كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، حاضره ومستقبله، وتأتي في مقدمة هذه المحاور: (أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري، القدرات البشرية في قطاع العقار، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري).

وتناقش ورش عمل المنتدى، وحلقات النقاش، عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع العقار، والتي تتمثل في التسويق والتقييم العقاري، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، الرقمنة العقارية، التوطين والتحديات، كما يشهد المنتدى قيام معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، تشارك فيه عدد من الجهات والكيانات العقارية.