تراجع أرباح صافولا 75.6 % في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح مجموعة صافولا بنسبة 75.6% خلال عام 2021 لتسجل 221.9 مليون ريال، مقابل 911 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2020.

وبحسب النتائج المالية للشركة المعلنة على موقع تداول أمس، بلغ الربح التشغيلي1.01 مليار ريال، مقابل 1.66 مليار ريال في الفترة المماثلة بتراجع 39%. كما بلغ إجمالي الربح 4.47 مليارات ريال، مقابل 4.64 مليارات بتراجع 3.5%.

وبلغت ربحية السهم 0.42 ريال مقابل 1.71 ريال في الفترة المماثلة بتراجع 75.6%.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال 2021 مقارنة مع 2020 إلى ارتفاع خسائر انخفاض في القيمة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وعكس مخصص الزكاة والضرائب والتي تم تسجيلها العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع سجلت المجموعة صافي خسائر بلغ 254 مليون ريال مقارنة بصافي ربح في الفترة المقابلة والبالغ 45 مليون ريال، ويعود ذلك إلى، تسجيل خسائر غير متكررة (غير نقدية) بقيمة 363 مليون ريال و58.8 مليون ريال في قطاع التجزئة وتصنيع الأغذية على التوالي، نتيجة لعملية تقييم انخفاض في قيمة موجودات حق الاستخدام للممتلكات والمعدات وفقا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.