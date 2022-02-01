شكرا لقرائتكم خبر المؤسسات تغطي اكتتاب «علم» 69.5 مرة وتضخ 213 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غطت المؤسسات المشاركة في اكتتاب شركة «علم» الأسهم المطروحة بنحو 69.5 مرة، فيما بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب من قبل المؤسسات 213,2 مليار ريال، وذلك بحسب إحصائية شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة علم، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح.

وأوضحت الرياض المالية أنه تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 69.5 مرة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها 213,2 مليار ريال. وأشارت إلى أن فئات المستثمرين تضمنت المستثمرين المحليين؛ حيث ضخوا 206 مليارات ريال وهو ما يعادل تغطية بمقدار 67.14 مرة، شاملا ذلك جميع الطلبات الواردة من الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة والمؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة ومؤسسات السوق المالية. كما تضمن المستثمرين الخليجيين بمقدار 3.4 مليارات ريال (1.11) مرة، شاملا ذلك الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار والشركات الخليجية. وأسهم المستثمرون الأجانب بمقدار 3.8 مليارات ريال (1.25) مرة، شاملا ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة من الشركات الاستثمارية الأجنبية واتفاقيات المبادلة.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم. وطرحت الشركة 24 مليون سهم سوف يخصص منها 70 % للفئات المشاركة و30 % للأفراد، وتستمر مرحلة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد لمدة 4 أيام تبدأ في يوم الخميس الموافق 3 فبراير، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

فئات المستثمرين وحجم الطلبات:

