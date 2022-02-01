شكرا لقرائتكم خبر المؤسسات تغطي اكتتاب «علم» 69.5 مرة وتضخ 213 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الرياض المالية أنه تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 69.5 مرة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها 213,2 مليار ريال. وأشارت إلى أن فئات المستثمرين تضمنت المستثمرين المحليين؛ حيث ضخوا 206 مليارات ريال وهو ما يعادل تغطية بمقدار 67.14 مرة، شاملا ذلك جميع الطلبات الواردة من الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة والمؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة ومؤسسات السوق المالية. كما تضمن المستثمرين الخليجيين بمقدار 3.4 مليارات ريال (1.11) مرة، شاملا ذلك الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار والشركات الخليجية. وأسهم المستثمرون الأجانب بمقدار 3.8 مليارات ريال (1.25) مرة، شاملا ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة من الشركات الاستثمارية الأجنبية واتفاقيات المبادلة.
وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم. وطرحت الشركة 24 مليون سهم سوف يخصص منها 70 % للفئات المشاركة و30 % للأفراد، وتستمر مرحلة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد لمدة 4 أيام تبدأ في يوم الخميس الموافق 3 فبراير، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 6 فبراير.
فئات المستثمرين وحجم الطلبات:
- المستثمرون المحليون 206 مليارات ريال (67.14) مرة
- المستثمرون الخليجيون 3.4 مليارات ريال (1.11) مرة
- المستثمرون الأجانب 3.8 مليارات ريال (1.25) مرة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسات تغطي اكتتاب «علم» 69.5 مرة وتضخ 213 مليارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.