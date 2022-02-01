شكرا لقرائتكم خبر خسائر «الكابلات» المتراكمة تتخطى 63% من رأس المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة الكابلات السعودية أمس يوم 9 فبراير الحالي موعدا لعقد جمعيتها العامة غير العادية لبحث تخفيض وزيادة رأسمال الشركة، وذلك بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 63.01% من رأس المال.

وقالت شركة الكابلات السعودية في بيان أمس، «إنه وفقا للإجراءات النظامية المطلوبة والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 63.01% من رأس المال، واستنادا إلى الأمر الملكي رقم (15016) بتاريخ 16 / 3 / 1442هـ، والمتضمن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، فقد تم تعطيل العمل بالفقرة الثانية من المادة 150 من نظام الشركات، والتي تقضي في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 180 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 29 / 07 / 2022) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعد الشركة منقضية بقوة النظام».

وأشارت إلى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها مساء الأربعاء الموافق 9 فبراير، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، سيتضمن في جدول أعمالها تخفيض وزيادة رأسمال الشركة.

وأوضحت أن تخفيض رأسمال الشركة سيكون من 360.61 مليون ريال إلى 262.31 مليون ريال وبنسبة 27.26%، لإعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال.

وأرجعت الشركة أسباب الخسائر بشكل أساسي إلى الخسائر الناتجة عن العمليات والتأثيرات التالية في بيانات الدخل لعام 2021م:

