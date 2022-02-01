شكرا لقرائتكم خبر استثمارات بـ24 مليارا لدعم التقنيات المستقبلية​ في مؤتمر «LEAP» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني الدولي في الرياض أمس إطلاق استثمارات بأكثر من 6.4 مليارات دولار (24 مليار ريال) لدعم التقنيات المستقبلية​.

وتستضيف المملكة «LEAP» الذي تستمر أعماله حتى يوم غد، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

ويجسد المؤتمر التقني الدولي، والذي يأتي تحت شعار «عين على المستقبل»، حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل، وكذلك جعل المملكة مركزا عالميا متقدما في تنظيم الأحداث التقنية.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، أطلقت أرامكو السعودية صندوق بروسبيرتي7 الاستثماري بقيمة 1 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية، كما أطلقت شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة، تقنية الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس XVRS الاستثنائية ومنصة إدارة البيانات M3LD كجزء من استثماراتها التي تبلغ مليار دولار.

وأكدت شركة الاتصالات السعودية stc، استثمار مليار دولار في «مينا هاب» لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية. وأفادت شركة J&T وeWTP Arabia وشركاؤها بأنها تستثمر ما يصل إلى ملياري دولار لتمويل مركز لوجستي ذكي في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة​. كما شهد المؤتمر إطلاق استثمارات أخرى بقيمة 1,4 مليار دولار في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم المحتوى الرقمي.​

وكشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» عن The Garage، منطقة الشركات الناشئة لتعزيز إمكانات الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة​.

وأطلقت منظمة التعاون الرقمي (DCO) جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.​

إلى ذلك تمحورت الجلسة الأولى حول عنوان «تخيل احتمالات المستقبل الرقمي المستدام»؛ شارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون بورجي إيكولم وأدارها رئيس مجلس إدارة مجلة ذا سبيكتاتور والرئيس السابق لقناة سكاي تي في أندرو نيل.

فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع «الإنترنت للجميع»، حيث ترأسها وزير الاتصالات البريطاني السابق اللورد ستيفن كارتر، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سوبر وورلد هريش لوتليكار، ونائب أول الرئيس ومدير الابتكار العالمي في شركة سيسكو جاي ديدريتش، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء لدى شركة نوكيا ريكي كوركر، والرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي المهندس علاء مالكي، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط بشركة ساب المهندس أحمد الفيفي.

ومن المنتظر، أن يتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثا دوليا ومحليا يمثلون 40 دولة حول العالم، مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعا أكثر ازدهارا يعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وشهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه، في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد على 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.

مؤتمر LEAP

يأتي ترسيخا وتعزيزا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار في المنطقة.

يعد انعكاسا لحرص ولي العهد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم.

تحويل المملكة إلى وجهة عالمية في هذه المجالات، وكأحد أهم مستهدفات رؤية 2030.

منصة عالمية لأبرز المفكرين والمؤثرين في مجالات التقنية المتقدمة.

فرصة مهمة لاستعراض التقنيات والقدرات الهائلة التي تمتلكها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

تمكين للاقتصاد الرقمي وحافز للنمو الاقتصادي والتنوع مما يلبي طموحات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

أرقام من المؤتمر: