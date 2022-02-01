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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للتنافسية عقد لقاءه الدوري مع غرفة التجارة الأمريكية، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة مجموعة من المديرين التنفيذيين والخبراء في عدد من الشركات الأمريكية.

واستعرض اللقاء الذي عقد افتراضيا بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالرياض، خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية.

من جهتها تناولت وزارة الطاقة خلال اللقاء أهداف المملكة في الوصول للحياد الكربوني والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة.