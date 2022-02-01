المركز الوطني للتنافسية

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واستعرض اللقاء الذي عقد افتراضيا بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالرياض، خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية.
من جهتها تناولت وزارة الطاقة خلال اللقاء أهداف المملكة في الوصول للحياد الكربوني والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة.
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