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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة بيرسون البريطانية للنشر والتعليم استحوذت على شركة «كريدلي»، وهي شركة اعتمادات رقمية تمتلك بيرسون بالفعل حصة 20% منها. ويضع سعر الشراء، بما في ذلك حصة بيرسون، القيمة الإجمالية لكريدلي عند 200 مليون دولار. ويتضمن سعر الشراء دفعة مقدمة بنحو 140 مليون دولار، فضلا عن حصة بيرسون البالغة 40 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مؤجل. وعلقت بيرسون بالقول «إن الاستحواذ سيوفر مجالا لحلول قوية في قطاع مهارات القوى العاملة حول العالم». تأتي عملية الاستحواذ هذه بعد استحواذ آخر نفذته الشركة في 2021.

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