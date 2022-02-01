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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان استقبل وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة كواسي كوارتنج يرافقه السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير الصناعية المهندس أحمد حسن.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على الثقل الصناعي والاقتصادي والاستثماري للهيئة الملكية بالجبيل وما تزخر به مدينة الجبيل الصناعية من تنوع في الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية.

واطّلع الوزير على مجسم المركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية الذي يقع تحديدا في خليج مردومة في قلب المنطقة السكنية بالمدينة بمساحة إجمالية تقدر بـ (275) هكتارا.