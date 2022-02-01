شكرا لقرائتكم خبر رئيس الهيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الزيارة إلى التعرف على الثقل الصناعي والاقتصادي والاستثماري للهيئة الملكية بالجبيل وما تزخر به مدينة الجبيل الصناعية من تنوع في الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية.
واطّلع الوزير على مجسم المركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية الذي يقع تحديدا في خليج مردومة في قلب المنطقة السكنية بالمدينة بمساحة إجمالية تقدر بـ (275) هكتارا.
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