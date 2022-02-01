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وأوضح عميد الكلية صالح الرزيحان أن العلاقة التشاركية مع قطاع الأعمال تهدف إلى تحقيق استراتيجيات ومستهدفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال إبرام تعاون مشترك وتكامل مميز مع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر والممكنات التي تدعم نمو الاقتصاد واستدامته .
بدوره بين مدير إدارة التشاركية بالكلية عبدالله الذكرالله، أن المذكرة تضمنت تزويد الشركة بقائمة الخريجين وتخصصاتهم وبياناتهم الخاصة بالتحصيل التدريبي والعلمي، وتحديد الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء المقابلات مع الخريجين.
توظيف مباشر
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