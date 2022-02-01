شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس.. عبور 1774 سفينة خلال يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سَجّلت إحصاءات الملاحة الخاصة بقناة السويس خلال شهر يناير الماضي عبور 1774 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1594 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية بلغت 106.1 ملايين طن مقابل 104.2 ملاين طن خلال شهر يناير من العام الماضي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان اليوم، أن عائدات الهيئة سجّلت خلال يناير الماضي 544.7 مليون دولار مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%، لافتاً الانتباه إلى أن انتظام حركة الملاحة بالقناة أثّر إيجاباً على زيادة إجمالي الإيرادات المحققة.

وأشار إلى أن الإحصاءات الملاحية رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن خلال يناير الماضي، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.