شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن نتائج انتخابات «غرفة القريات» بفوز 4 مترشحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقريات للدورة (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات اليوم عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 4 مترشحين في الانتخابات، والفائزون هم: عبدالله بن سليم رحيل العنزي 427 صوتاً، عواد بن محمد عليان الشراري 320 صوتاً، عبدالله بن حمدان سليمان الشراري 308 أصوات، وعوض بن عيد العنزي 257 صوتاً.

وشهدت الانتخابات التي انطلقت صباح أمس الاثنين تنافس 12 مترشحا للفوز بأربعة مقاعد من مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقريات، والبالغ عددها 8 مقاعد.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب، وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.