شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثاً.. 474% زيادة بسجلات قطاع السياحة خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن زيادة في عدد السجلات التجارية المصدرة في قطاع السياحة بنسبة 474٪؜ خلال ست سنوات (2021/2015)، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة خلال العام 2021 (5,760) سجل، مقابل (1,002) سجل مصدر في عام 2015، وبذلك يبلغ إجمالي السجلات التجارية المصدرة لقطاع السياحة في المملكة 18,996 سجل.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في إصدار سجلات نشاط السياحة بواقع (5,874) تلتها منطقة الرياض (4,800) سجل، ثم المنطقة الشرقية (2,038) سجل تجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة (1,572) سجل، ثم منطقة عسير (1,292) سجل، ومنطقة جازان (1,120) سجل.

أتت بعد ذلك منطقة القصيم (655) سجل، ومنطقة تبوك (461) سجل، ومنطقة حائل (298) سجل، منطقة نجران (296) سجل تجاري، ومنطقة الجوف (217) سجل، ومنطقة الباحة (213) سجل، وأخيراً الحدود الشمالية (160) سجل.

وتأتي هذه الزيادة في القطاع السياحي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والتي اهتمت بتهيئة وتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمارات للقطاع وزيادة التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، حيث تستهدف المملكة زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 10% بحلول 2030.