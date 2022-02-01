شكرا لقرائتكم خبر عن ذا بنوم بنه بوست: كمبوديا والسعودية تعززان العلاقات السياحية بوتيرة قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كمبوديا حريصة على جذب المزيد من الزائرين السعوديين بدعم من المبادرات المستهدفة التي أطلقتها البلاد مؤخرا

سلطت صحيفة «ذا بنوم بنه بوست» الكمبودية الضوء على تعهد كمبوديا والمملكة بتعزيز العلاقات السياحية وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين المملكتين.

وقالت الصحيفة على موقعها، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يأتي هذا التعهد بعد إعلان العاصمة بنوم بنه عن أن كمبوديا وجهة سفر آمنة، حسبما ذكرت وزارة السياحة الكمبودية في بيان يوم 28 يناير الماضي».

كما ناقش الجانبان إستراتيجيات جذب المزيد من الزائرين السعوديين إلى كمبوديا، والتي أكدت البلاد حرصها على استقبالهم، ويرجع ذلك جزئيا إلى المبادرات، التي قامت بها بنوم بنه مؤخرا.

وأضافت: «تم تصميم برامج ملائمة لوضع الأمة على الخريطة السياحية العربية كوجهة جذابة لقضاء العطلات لهذه المجموعة من المسافرين».

وأردفت: «الدولة وضعت خرائط طريق لاستعادة وتحفيز السفر أثناء وبعد أزمة كوفيد - 19، والتي تعتمد بشكل كبير على التطعيم، وطرح العديد من السياسات الإستراتيجية لدعم انتعاش السياحة في المنطقة».

وعلى صعيد زيارة السائحين الكمبوديين للسعودية، أشارت الصحيفة إلى أن الرياض وضعت رؤية 2030 لتحويل المملكة، كعضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة، إلى مركز رئيسي للسياحة العالمية. وقالت: «الرياض تشجع الكمبوديين على زيارتها بقوة».

أيضا، تم اقترح إطلاق رحلات مباشرة من الرياض إلى بنوم بنه أو حتى مسارات متعددة الوجهات إلى مزيج من بنوم بنه وسيهانوكفيل ومدينة سيم ريب.