شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار مع انتعاشة الاسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الدولار الأمريكي تراجعه اليوم الثلاثاء في حين انتعشت العملات الحساسة للمخاطر مثل الجنية الاسترليني والدولار الأسترالي بعد انخفاضها الليلة الماضية.

وبدأت الأسهم العالمية في فبراير بارتفاع بعد انخفاضها بنحو خمسة بالمئة في يناير، وغيرت سوق العملات مسارها كذلك. فبعد أن بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 19 شهرا الأسبوع الماضي، تراجع أمس الاثنين واستمر الهبوط اليوم الثلاثاء حيث انخفض بنسبة 0.3 بالمئة مسجلا 96.395 .

وهبط الدولار كذلك أمام الين الياباني مسجلا 114.990 ين للدولار.