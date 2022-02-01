بعد الانخفاض الحاد.. الذهب يعاود الارتفاع من جديد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بثيمة 3 جنيهات، بعد أن فقد المعدن الأصفر قرابة 20 جنيها، خلال الأيام الماضية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام.

يأتي ذلك على خلفية تحرك سعر أونصة الذهب إلي 1803 دولار، في حين يتجه مؤشر الذهب في البورصات العالمية إلي الصعود فقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار خلال الساعات القادمة.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 676 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 790 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 902 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6320 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.