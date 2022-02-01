شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليار ريال حجم الاستثمارات التجارية والسكنية بـ«الجبيل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس قسم الاستثمار التجاري بالهيئة الملكية بالجبيل فهد الملحم لـ«اليوم»: إن حجم الاستثمارات في الهيئة الملكية في الاستثمار التجاري والسكني وصل إلى 26 مليار ريال، وهو رقم منطقي ومقبول، ونطمح مستقبلًا لزيادة هذا الرقم للأفضل.

وأضاف: الهدف من زيادة الفرص الاستثمارية هو خدمة القاطنين بالجبيل الصناعية، بتوفير كافة الخدمات التجارية والسكنية التي يحتاج إليها المجتمع في المدينة لاقتنائها في أي وقت، مؤكدًا أن هذا الأمر يسهم في الهدف الرئيسي، وهو تحسين جودة الحياة في المدينة، بما يمكِّن السكان من الاستغناء عن أي مدينة أخرى لقضاء حاجاتهم.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل الفرص الاستثمارية بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، «آلية الاستثمار بالهيئة الملكية والرؤية والأهداف والرسالة»، استعرضت الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، كما تمت الإشارة إلى طرق الاستثمار المختلفة، والتي يتم الإعلان عنها بالطرق المتاحة من قِبَل الهيئة، وتشمل الاستقطاب والتخصيص المباشر للمستثمرين والدوائر الحكومية، ومعايير كراسة الفرص الاستثمارية، واختيار المستثمر للفرص.