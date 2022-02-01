شكرا لقرائتكم خبر عن آركابيتا تستحوذ على «نايشنوايد».. ثاني أكبر شركة للتقييم العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليوم، الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» (آركابيتا) استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز، أل أل سي (نايشنوايد)، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وجدير بالذكر أن «نايشنوايد» تملك شبكة تضم أكثر من 15.000 خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة عملائها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة، والتي تتميز بقدرتها على إنجاز أعمال التقييم العقاري بسرعة قياسية ومعدلات دقة أعلى مقارنة بالشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع.

يشار إلى أن «نايشنوايد» قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في القطاع نفسه خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3 % على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة «نايشنوايد» بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات للعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار أمريكي، و15 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتعليقا على ذلك، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إننا سعداء باستكمال الاستحواذ على شركة نايشنوايد، ونرى أنها متوافقة مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتركز على الاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول، كما أنها تتيح لنا أيضا تسخير خبراتنا الواسعة ودرايتنا الشاملة في القطاع العقاري على المستوى العالمي».

وأضاف عبدالملك: «لقد اجتذبتنا نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة، وبفريق إدارتها الخبير، وقاعدة عملائها الصلبة الموزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 50 % من عملاء نايشنوايد حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، مما يبرز مقدرتها على الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها، كذلك فإن الشركة تستفيد من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية يتجاوز نسبة 99 %».