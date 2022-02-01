شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإبقاء «أوبك+» على إستراتيجية الـ 400 ألف برميل يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع خبراء بقطاع النفط عدم حدوث مفاجآت أو تغيير في نمط الزيادة المجدولة مسبقا بحدود 400 ألف برميل يوميا، في اجتماع «أوبك بلس» المقرر عقده غدا الأربعاء، مشيرين إلى أن الأسعار تتخذ مسارا تصاعديا بدعم من زيادة في الطلب، والتوترات الجيوسياسية، التي تنذر بنقص في الإمدادات، فضلا عن خفض في الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لـ «أوبك بلس» منذ بدء قرار رفع الإنتاج، إضافة إلى تلاشي وانحسار مخاوف المتحور أوميكرون.

وأشاروا إلى أن الأسعار تتجه إلى تسجيل ما بين 90 - 100 دولار للبرميل في الفترة المقبلة، وفقا للمستجدات، فيما ستكون «أوبك+» متأهبة لأي أمر طارئ ومستجد في أسواق النفط العالمية.

شهادة نجاح

وأكد الخبير النفطي محمد الشطي أن العام الماضي كان بمثابة شهادة نجاح لـ «أوبك+»، في تحقيق استقرار الأسواق وأمن الإمدادات، مشيرا إلى أن مع نهاية شهر يناير 2022، فإن مؤشر الأسعار لا يزال قويا ويتجه نحو 90 دولارا للبرميل، فيما رفع العديد من الجهات الدولية توقعاته للطلب، مع خفض توقعاته للإمدادات، بما يشير لاستمرار سحوبات من المخزون النفطي، لا سيما في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى وصول سعر البرميل إلى 100 دولار، فيما تتشكل الأسعار وفق المستجدات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتهديدات الولايات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية، مما قد يعرض السوق إلى نقص في الإمدادات بنحو 5 ملايين برميل يوميا، فضلا عن التهديدات الإرهابية الحوثية باستهداف أهداف مدنية في الإمارات، مما يهدد أمن الطاقة.

تأثيرات محدودة

وأشار الشطي إلى أن تأثيرات كورونا والمتحور على تعافي الطلب على النفط محدودة، فيما تأثر الإنتاج في بعض الدول، مما أسهم في تقييد المعروض بالسوق، مؤكدا أن السوق النفطية يقدر جهود «أوبك بلس» في تأمين الإمدادات، إذ استمرت في رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا منذ شهر أغسطس 2021، بشكل متواصل ليساعد على تحقيق التوازن في الأسواق، فضلا عن التزامها باتفاق إعلان التعاون، فيما يتوقع استمرار تلك الإمدادات وسط مؤشرات ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تحافظ على الأسعار وتحميها من الهبوط، في مقدمتها تقليص الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لـ«أوبك بلس» منذ بدء قرار رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على إنتاج بعض الدول مثل ليبيا وفنزويلا، والتوجه لخفض الاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب، مما يؤثر على الإمدادات في السوق، ويثير المخاوف خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تقلبات أسعار النفط.

دون مفاجآتوتوقع خبير الطاقة عايض آل سويدان، عدم حدوث مفاجآت في تغيير نمط الزيادة المجدولة مسبقا بحدود 400 ألف برميل يوميا من «أوبك بلس»، خاصة أن الطلب في تزايد وتجاوز حاجز الـ 98.6 مليون برميل يوميا، إضافة إلى تلاشي وانحسار مخاوف المتحور أوميكرون، مؤكدا أن «أوبك+» ستكون متأهبة لأي أمر طارئ ومستجد في أسواق النفط العالمية.

واستبعد وجود تأثير على هيكلية السوق بسبب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة أن الطلب في زيادة وأكثر وضوحا، لا سيما مع النمو الاقتصادي، وفتح الاقتصادات العالمية من جديد.

تهديد خطيرورأى الخبير والباحث في شؤون النفط، المهند الهشبول، أن المؤشرات كافة تشير إلى استمرار أعضاء تحالف «أوبك بلس» في إستراتيجيتهم بالزيادة الشهرية بـ 400 ألف برميل يوميا، ما لم يستجد جديد في المشهد الدولي قبل اجتماع الأربعاء.

وأشار إلى أن تحديات الأسواق حاليا هي سرعة مواكبة إمدادات الأسواق مع نمو تحسن الطلب عليه، مضيفا: العالم يتعافى بشكل سريع من تداعيات كورونا ومتحوراته، والطلب في نمو وتحسن مستمر، وتحالف أوبك تقريبا وصل إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة، ولكن بقية الدول حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت بطيئة في التجاوب مع ارتفاع الأسعار.

وأكد الهشبول أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز عالميا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الجائحة، يشكل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في المستقبل القريب ما لم يتم تدارك هذا الأمر سريعا، مشيرا إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية تضع ضغطا مضطردا على أسواق النفط، بالإضافة إلى السياسات المناخية «المتطرفة» والتحول غير المدروس لمصادر طاقة لم تنضج بعد.