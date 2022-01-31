شكرا لقرائتكم خبر «واعد» يزيد محفظته التمويلية لـ75 مليونا ويركز على الشركات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، حجم محفظته التمويلية إلى 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، ليضع بذلك مسارا استراتيجيا مكثفا يقود دعمه المتزايد للشركات الناشئة السعودية، حيث سيركز المركز على خمسة قطاعات رئيسة هي: الاستدامة والتصنيع، والمجالات الاجتماعية والصناعية والرقمية.

ويخطط المركز الذي يقع في الظهران على الاستفادة من الزيادة في محفظته التمويلية باستهداف جولات التمويل المتقدمة، محفزا بذلك توسيع نطاق استثماره في رأس المال الجريء وليستمر برفع نسب دعمه للشركات الناشئة المحلية.

وقال المدير الإداري في مركز واعد، المهندس فهد العيدي، «نهدف لإحداث أثر إيجابي أكبر وأوسع على منظومة ريادة الأعمال المحلية ونخطط لتعزيز دورنا كشريك ومستثمر لندفع عجلة التطور في القطاعات الخمسة الرئيسة التي من شأنها أن ترسم استراتيجية واضحة ومستدامة لازدهار المنظومة المحلية في السنوات المقبلة.»

وأعلن المركز في العام الماضي، عن ثماني صفقات جديدة وأربعة استثمارات لاحقة في شركاته السابقة، ليصل إجمالي الدعم المالي في 2021 إلى 34 مليون ريال (9 ملايين دولار)، وليزيد عدد الشركات الناشئة التي يدعمها ذراع مركز واعد الاستثماري، «واعد فنتشرز»، لأكثر من 37 شركة محلية. من أبرز الشركات المدعومة من قبل المركز هي شركة مزارع البحر الأحمر، والتي تستخدم أنظمة الزراعة القائمة على المياه المالحة لتوفر المنتوجات الزراعية بحلول بيئية أكثر استدامة، وشركة كيورا الرائدة في مجال الخدمات الصحية والتطبيب عن بعد، وشركة لمة للتقنية المالية التي تقدم حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ضم برنامج حاضنة الأعمال في واعد خلال العام الماضي 17 شركة ناشئة من مختلف القطاعات، مثل شركة التجارة الالكترونية الناشئة سوق نسيج، وشركة وسن، أول شركة محلية مصنعة لكبسولات النوم المغلقة، واللتين تم الإعلان عن تسجيلهما خلال جولة واعد لريادة الأعمال التي قام بها المركز بهدف اكتشاف ودعم الشركات الواعدة المحلية في ست مدن رئيسية حول المملكة.

وقدمت الجولة التي امتدت لأربعة أشهر من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي المنصة المناسبة لمركز واعد لتكثيف دعمه لرواد الأعمال، حيث وفر فرص الدعم المالي لـ 28 رائد أعمال سعودي عن شكل استثمارات رأس المال الجريء والقروض والمنح الأولية، معلنا عن أكثر من 43 مليون ريال (11 مليون دولار) بالإجمال.

ووقع المركز العام الماضي اتفاقيات أوسع مع مختلف المنظمات والشركات المحلية الرائدة، من أبرزها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وادي طيبة، وحدة فلك للأعمال والاستثمار، وغيرهم من الجهات المحلية المساهمة في دعم المنظومة المحلية لريادة الأعمال.