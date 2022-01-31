الإمارات تفرض ضريبة على أرباح الشركات اعتبارا من يونيو 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الإمارات ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال للشركات ستبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يونيو 2023.

وقالت وزارة المالية الإماراتية «إنها استحدثت ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023».

وأضافت الوزارة «إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال».

وذكرت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية. وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا.