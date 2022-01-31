شكرا لقرائتكم خبر طرح 7550 وحدة سكنية في جدة خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب محافظة جدة خلال العام الحالي 2022 طرح 6 مشاريع سكنية توفر 7550 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع عدد الوحدات تحت الإنشاء في المحافظة إلى أكثر من 64 ألف وحدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني، وتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات الكترونية ميسرة وخيارات متنوعة بأسعار مناسبة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70%، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتحتضن محافظة جدة 18 مشروعا قائما يوفر أكثر من 57 ألف وحدة سكنية ضمن عدد من الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» لضمان جودة التنفيذ، منها ضاحية الميار التي تقع داخل النطاق الحيوي العمراني جنوب مدينة جدة على مقربة من طريق جدة - مكة المكرمة السريع، ويفصلها 50 كلم عن مكة المكرمة و12 كلم عن وسط جدة وعلى مقربة من محطة قطار الحرمين ومواقع الترفيه المتعددة، وتوفر الضاحية مجتمعا حيويا في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، تمكن الأسر من ممارسة نشاطاتها من تعليم وصحة وتسوق وترفيه.

وتتيح «الوطنية للإسكان» كذلك ضاحية الجوهرة السكنية التي تقع على مساحة تتجاوز مليوني م2 في الجزء الشمالي في موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتوفر «الجوهرة» أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 35 ألف نسمة، وتتميز الضاحية بوجود المساحات الخضراء وممشى يمتد على طول الضاحية، وتتزين مساراته بواجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق.

كما تقدم «الوطنية للإسكان» ضاحية خيالا السكنية الواقعة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وتوفر أكثر من 3 آلاف وحدة تحت الإنشاء في منطقة الحمدانية شمال جدة، ويتميز موقعها بالقرب من طريق الحرمين الرابط بين أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتتميز الضاحية بتكوين مجتمع حيوي متكامل الخدمات ليلامس احتياجات المواطنين بتوفير المسكن الملائم.