شكرا لقرائتكم خبر طرح 7550 وحدة سكنية في جدة خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحتضن محافظة جدة 18 مشروعا قائما يوفر أكثر من 57 ألف وحدة سكنية ضمن عدد من الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» لضمان جودة التنفيذ، منها ضاحية الميار التي تقع داخل النطاق الحيوي العمراني جنوب مدينة جدة على مقربة من طريق جدة - مكة المكرمة السريع، ويفصلها 50 كلم عن مكة المكرمة و12 كلم عن وسط جدة وعلى مقربة من محطة قطار الحرمين ومواقع الترفيه المتعددة، وتوفر الضاحية مجتمعا حيويا في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، تمكن الأسر من ممارسة نشاطاتها من تعليم وصحة وتسوق وترفيه.
وتتيح «الوطنية للإسكان» كذلك ضاحية الجوهرة السكنية التي تقع على مساحة تتجاوز مليوني م2 في الجزء الشمالي في موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وتوفر «الجوهرة» أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 35 ألف نسمة، وتتميز الضاحية بوجود المساحات الخضراء وممشى يمتد على طول الضاحية، وتتزين مساراته بواجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق.
كما تقدم «الوطنية للإسكان» ضاحية خيالا السكنية الواقعة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وتوفر أكثر من 3 آلاف وحدة تحت الإنشاء في منطقة الحمدانية شمال جدة، ويتميز موقعها بالقرب من طريق الحرمين الرابط بين أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتتميز الضاحية بتكوين مجتمع حيوي متكامل الخدمات ليلامس احتياجات المواطنين بتوفير المسكن الملائم.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح 7550 وحدة سكنية في جدة خلال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.