«المراكز العربية» والحكير تؤسسان فاس للتمويل برأسمال 55 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة مكة - مكة المكرمة الاثنين - 31 يناير 2022 Mon - 31 Jan 2022 أفادت شركتا المراكز العربية وفواز الحكير وشركاه بأن شركة «فاس لابز» المملوكة لهما حصلت على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة تحت اسم شركة «فاس للتمويل» برأسمال قدره 55 مليون ريال مملوكة بالكامل لشركة «فاس لابز»، وذلك لممار شركة المراكز العربية

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